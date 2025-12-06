Хирурга Хайдарова просили продать жир Киркорова

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, как неизвестный обратился к нему с предложением продать жир певца Филиппа Киркорова. О необычном случае врач рассказал в новом выпуске шоу Comedy Club на ТНТ.

«Шутки шутками, но когда оперировали Киркорова, нам в клинику позвонили и попросили продать его жир!» — заявил Хайдаров.

Эта тема сразу вызвала бурную реакцию у ведущих Павла Воли и Гарика Харламова. В шутливой форме они пытались понять, для чего хотели все это использовать звонившие в медучреждение. Среди предположений был вариант, что известный шеф-повар Константин Ивлев планировал создать новое шоу, где жарил бы на жире Киркорова картошку.

Ранее Хайдаров пожаловался на атаку кибермошенников, которые рассылали по соцсетям компрометирующие сообщения. Один из слухов касался его близкого общения с Филиппом Киркоровым.