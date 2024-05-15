Клинику Тимура Хайдарова опечатали в Москве | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 12:02 Клинику Тимура Хайдарова опечатали в Москве Клинику Тимура Хайдарова IQ Plastique опечатали в Москве РИА «Новости»

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В Москве опечатали клинику пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique. Соответствующее видео показал телеканал РЕН ТВ.

Медцентру предписали приостановить работу на три месяца. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

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Кроме того, 45-летнему заведующему хирургическим отделением IQ Plastique и 28-летнему хирургу предъявили обвинения. С ними провели очные ставки и допрос.

В ближайшее время решится вопрос об аресте двух врачей.

В середине февраля этого года специалисты клиники IQ Plastique прооперировали пациента. Через сутки после выписки ему стало плохо. Мужчине повторно сделали операцию, но его состояние не улучшилось. Тогда пациента положили в другую больницу. Вскоре там он впал в кому и умер.