Клиника Хайдарова выплатит почти 5 млн рублей за некачественную операцию
Клиника Хайдарова выплатит пациентке 5 млн рублей за некачественную липосакцию
Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique и пациентка из Норвегии пришли к мировому соглашению из-за некачественной липосакции. Учреждение выплатит пострадавшей пять миллионов рублей, сообщила АГН «Москва» пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Мария Михайлова.
«Заключено мировое соглашение в результате судебного примирения», — заявила она.
По ее словам, клиника возместит расходы пациентки на медицинские услуги и ее юридические издержки в размере 4,1 миллиона рублей, а также выплатит компенсацию в 880 тысяч рублей за моральный вред. Изначально пострадавшая требовала от учреждения 24 миллиона рублей.
Согласно материалам дела, пациентке провели абдоминопластику с липосакцией. На второй день у нее появилась ишемия с последующим некрозом. При этом женщину выписали, так как врач посчитал, что она больше не нуждается в стационарном лечении. Кроме того, она каждый день посещала перевязки.
После последнего приема женщина улетела из Москвы, несмотря на плохое самочувствие. Позднее она обратилась в другое медучреждение, где у нее обнаружили гнойные процессы.
Ранее двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело против них связано со смертью пациента, бизнесмена Петра Гаврилова, после операции в медучреждении. Деятельность IQ Plastique приостановили на 90 суток.