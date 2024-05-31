Клиника Хайдарова выплатит почти 5 млн рублей за некачественную операцию

Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique и пациентка из Норвегии пришли к мировому соглашению из-за некачественной липосакции. Учреждение выплатит пострадавшей пять миллионов рублей, сообщила АГН «Москва» пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Мария Михайлова.

«Заключено мировое соглашение в результате судебного примирения», — заявила она.

По ее словам, клиника возместит расходы пациентки на медицинские услуги и ее юридические издержки в размере 4,1 миллиона рублей, а также выплатит компенсацию в 880 тысяч рублей за моральный вред. Изначально пострадавшая требовала от учреждения 24 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, пациентке провели абдоминопластику с липосакцией. На второй день у нее появилась ишемия с последующим некрозом. При этом женщину выписали, так как врач посчитал, что она больше не нуждается в стационарном лечении. Кроме того, она каждый день посещала перевязки.

После последнего приема женщина улетела из Москвы, несмотря на плохое самочувствие. Позднее она обратилась в другое медучреждение, где у нее обнаружили гнойные процессы.

Ранее двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело против них связано со смертью пациента, бизнесмена Петра Гаврилова, после операции в медучреждении. Деятельность IQ Plastique приостановили на 90 суток.