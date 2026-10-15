Алсу не исключила нового замужества и рождения четвертого ребенка

Певица Алсу призналась, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым не перестала верить в любовь и допускает возможность снова выйти замуж. Более того, артистка не исключила рождения четвертого ребенка, если встретит мужчину, с которым захочет связать свою жизнь. Об этом она рассказала в подкасте Эмина Агаларова.

Алсу подчеркнула, что сохранила оптимизм и по-прежнему открыта для новых отношений.

«Я абсолютно верю в любовь. Я, конечно, хотела бы, может быть, даже выйти замуж еще раз», — призналась певица.

Артистка добавила, что при появлении в ее жизни человека, с которым она будет готова провести жизнь, хотела бы иметь с ним общего ребенка. При этом Алсу не стала раскрывать, состоит ли сейчас в романтических отношениях.

Ранее певица Алсу призвала женщин не воспринимать расставание как окончание счастья и перестать жить прошлым. По ее словам, вместо обид и поиска виноватых важно направить силы на себя.