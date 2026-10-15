360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Алсу не исключила нового замужества и рождения четвертого ребенка

    Фото: РИА «Новости»

    Певица Алсу призналась, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым не перестала верить в любовь и допускает возможность снова выйти замуж. Более того, артистка не исключила рождения четвертого ребенка, если встретит мужчину, с которым захочет связать свою жизнь. Об этом она рассказала в подкасте Эмина Агаларова.

    Алсу подчеркнула, что сохранила оптимизм и по-прежнему открыта для новых отношений.

    «Я абсолютно верю в любовь. Я, конечно, хотела бы, может быть, даже выйти замуж еще раз», — призналась певица.

    Артистка добавила, что при появлении в ее жизни человека, с которым она будет готова провести жизнь, хотела бы иметь с ним общего ребенка. При этом Алсу не стала раскрывать, состоит ли сейчас в романтических отношениях.

    Ранее певица Алсу призвала женщин не воспринимать расставание как окончание счастья и перестать жить прошлым. По ее словам, вместо обид и поиска виноватых важно направить силы на себя.

    Читайте также

    Тина Канделаки на примере Анастасии Решетовой объяснила, как работает женский хейт

    Певица Алсу посоветовала переживающим развод женщинам отпустить прошлое

    Алсу назвала эмоциональный отклик главным критерием оценки таланта

    Алсу рассказала о перерыве в карьере своей дочери Микеллы