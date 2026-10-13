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    Певица Жасмин во второй раз станет бабушкой

    Певица Жасмин объявила, что у нее родится второй внук

    Фото: РИА «Новости»

    Певица Жасмин объявила, что скоро у нее появится второй внук. Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru.

    Свое 49-летие 12 октября артистка отметила концертом в БКЗ «Октябрьский» и разбавила праздник небольшим гендер-пати.

    Жасмин пригласила на сцену старшего сына Михаила Семендуева и невестку Еву Хачатурян. Она торжественно вскрыла конверт и объявила пол будущего малыша — у пары родится второй сын.

    Первый внук певицы родился у Михаила и Евы меньше года назад — 30 октября, его назвали Борисом. Женщина признавалась, что в восторге от статуса бабушки и обожает самого младшего члена семьи.

    Ранее Жасмин дала в Дагестане благотворительный концерт в помощь пострадавшим от наводнения.

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