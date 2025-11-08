«Слезы радости». Певица Жасмин рассказала о внуке

Недавно ставшая бабушкой певица Жасмин поделилась, как чувствует себя в новом статусе. Об этом она рассказала в беседе с Super.ru.

«Это слезы радости, дрожь по телу. Когда берешь вот этот маленький комочек, который так безумно вкусно пахнет», — сказала Жасмин.

По словам 48-летней исполнительницы, при первой встрече с малышом в роддоме она хотела его расцеловать, но сдержалась. Полностью насладиться статусом бабушки Жасмин пока еще не успела.

Артистка призналась, что у нее много работы, поэтому еще не сделала подарок новоиспеченным родителям. Также внуку сделали обрезание в соответствии с традициями.

Ранее Жасмин рассказала, что у сына Михаила и его супруги Ева родился первенец. Певица добавила, что уже успела поменять малышу памперс.