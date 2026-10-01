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    Глюкоза рассказала о сочетании бунтарского образа с ролью матери

    Super.ru: новый образ Глюкозы не изменил ее отношений с дочерьми

    Glukoza
    Фото: Glukoza/Telegram

    Глюкоза вновь стала появляться на публике в ярких и провокационных нарядах, но это не повлияло на ее отношения с дочерьми. Об этом певица рассказала журналу Super.ru.

    «Наверное, никто не вытеснил мудрую мать, потому что мой опыт со мной, и он складывается из проб, ошибок, побед и разных событий в моей жизни», — отметила исполнительница.

    Она добавила, что приобретенный опыт никуда не денется.

    У Глюкозы две дочери — 19-летняя Лидия и 15-летняя Вера. Артистка находится с ними в хороших отношениях.

    В июне певице исполнилось 40 лет. В свой день рождения в социальных сетях она похвасталась стройной фигурой

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