Глюкоза рассказала о сочетании бунтарского образа с ролью матери

Super.ru: новый образ Глюкозы не изменил ее отношений с дочерьми

Глюкоза вновь стала появляться на публике в ярких и провокационных нарядах, но это не повлияло на ее отношения с дочерьми. Об этом певица рассказала журналу Super.ru .

«Наверное, никто не вытеснил мудрую мать, потому что мой опыт со мной, и он складывается из проб, ошибок, побед и разных событий в моей жизни», — отметила исполнительница.

Она добавила, что приобретенный опыт никуда не денется.

У Глюкозы две дочери — 19-летняя Лидия и 15-летняя Вера. Артистка находится с ними в хороших отношениях.

В июне певице исполнилось 40 лет. В свой день рождения в социальных сетях она похвасталась стройной фигурой