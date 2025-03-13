Певица Котова призналась, что иногда мечтает о большой семье и детях

Российская певица Татьяна Котова поделилась своими мыслями о карьере и личной жизни в беседе с изданием Lady Mail .

Она отметила, что ей нравится позировать в купальниках и белье, но это не для привлечения внимания, а как способ самовыражения. Котова рассматривает свои фотографии как источник вдохновения для других девушек. Певица подчеркнула, что не стремится провоцировать кого-то специально, а просто выражает себя через творчество.

По словам девушки, для нее семья важна также, как и самореализация.

«Иногда очень хочется замуж, большую семью и детей, побыть домохозяйкой. А иногда понимаю, что все это — далеко не самоцель моей жизни, и мне не менее важно заниматься творчеством и самореализацией», — сообщила она.

При этом певица добавила, что ей хорошо живется в отношениях с самой собой.