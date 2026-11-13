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    Умер актер Кристиан Казинс, сыгравший одного из близнецов в фильме «Няньки»

    Фото: РИА «Новости»

    Американский актер Кристиан Казинс, сыгравший одного из близнецов в фильме «Няньки», умер 20 октября. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на сводного брата актера Йонаса Розера.

    Казинс скончался в возрасте 43 лет, сообщил его брат. Актер при жизни страдал от заболеваний печени. Другие подробности неизвестны.

    Кристиан Казинс родился в штате Калифорния в США. В фильме «Няньки», а также в сериале «Тихая пристань» они снимались вместе с братом-близнецом Джозефом Казинсом. Позже братья снимались в фильмах «Детсадовский полицейский».

    В конце октября скончался легендарный актер Патрик Стюарт, сыгравший командира космического корабля «Энтерпрайз» капитала Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь» и профессора Чарльза Ксавьера в фильме «Люди Икс». Стюарт также озвучивал героев мультфильмов.

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