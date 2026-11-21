21 ноября 2026 08:00 Не подавал руки первым и не просил ролей: король эпизода Михаил Глузский Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Ему хватило нескольких минут в «Кавказской пленнице», чтобы навсегда запомниться зрителям своим знаменитым тостом. Михаил Глузский превращал даже крошечные эпизоды в незабываемые роли, а сам скромно называл себя рабочей лошадью. Он никогда не напрашивался на роли и до последних дней не представлял жизни без сцены. Со дня рождения народного артиста СССР 21 ноября исполняется 108 лет. Почему он не любил вспоминать детство, как встретил любовь всей жизни и ради чего однажды прервал выгодный контракт за границей — в материале 360.ru.

Хулиган, которого спас театр

Вспоминая о детстве, Глузский называл себя нехорошим мальчиком. Будущий актер родился в Киеве. Когда Мише исполнилось четыре года, умер его отец. Мать со старшей дочерью и сыном уехала в Москву. На некоторое время семья перебралась в Баку, где мальчик пошел в первый класс, но затем вернулась в столицу. Мать устроилась работать в отдел игрушек ЦУМа. Маленький Михаил часами сидел под прилавком, пока она обслуживала покупателей. Когда мальчик подрос, он ударился во все тяжкие. Дрался, прогуливал школу, разбивал уличные фонари и даже оказался на учете в милиции. Не обошлось и без конфликтов с учителями. Глузский укладывал волосы репейным маслом. Педагоги модную прическу не оценили и едва не исключили.

Фото: РИА «Новости»

Жизнь изменил кружок художественной самодеятельности. Он заглянул туда из любопытства, а поднявшись на сцену, понял, что нашел свое призвание. «В свои 17 лет я в основном играл стариков. При распределении ролей в самодеятельности твое желание не очень-то учитывалось», — вспоминал Глузский. После семи классов он перешел в вечернюю школу и начал работать. Сначала — учеником слесаря в мастерской, затем — электромонтером в ЦУМе. Поступить в театральное училище с первого раза не удалось: приемные комиссии не видели в нем особых способностей. Упрямого юношу приняли в Школу киноактера при «Мосфильме» во время дополнительного набора. Так бывший московский хулиган сделал первый серьезный шаг к профессии, которой посвятил всю жизнь.

Фото: РИА «Новости»

Большой актер маленьких ролей

Учеба в Школе киноактера тоже не обошлась без неприятностей. Глузского даже собирались отчислить за антиобщественное поведение. Сам артист связывал это с тем, что не состоял в комсомоле. В студенческие годы произошел случай, который повлиял на всю дальнейшую жизнь Глузского. На одной вечеринке известный архитектор здоровался с присутствующими за руку, но не заметил протянутой ладони Михаила. Молодой человек почувствовал себя униженным. С тех пор он зарекся первым протягивать руку. Этот принцип артист распространил и на профессию: никогда не предлагал себя режиссерам и не просил ролей, даже если работы не хватало.

Если бы я был чуть понахрапистее, понахальнее, то точно во многих главных ролях успел бы сняться. Михаил Глузский

Он дебютировал в кино еще до войны, снявшись в фильмах «Семья Оппенгейм», «Девушка с характером», «Минин и Пожарский». В 1940 году Глузский попал на срочную службу, где его распределили в Центральный театр Красной армии. Во время войны выступал с фронтовыми концертными бригадами. Вернувшись в Москву, вошел в труппу Театра-студии киноактера, которому посвятил почти полвека. В кино ему часто доставались небольшие роли. После выхода «Тайны двух океанов», где Глузский сыграл вражеского шпиона Ивашева, режиссеры часто видели в нем отрицательного героя. Но он вырвался из этого амплуа.

Фото: РИА «Новости»

Одной из самых узнаваемых его работ стала роль администратора гостиницы в «Кавказской пленнице». Глузский рассказывал, что Леонид Гайдай обратил на него внимание после спектакля, где актер играл грузина. «Это одна из немногих комедийных ролей, которые мне довелось сыграть. Но она очень мне дорога, и я держу ее среди своих лучших работ», — признавался Глузский. Среди наиболее значительных ролей актера — фронтовик Иван Меньшиков в фильме «Пришел солдат с фронта», за которую он получил Государственную премию РСФСР. Не менее ярким стал образ академика Сретенского в фильме «Монолог», где актер показал трагедию одинокого человека, скрытую за внешним благополучием. Глузский много работал над дубляжом зарубежных фильмов: его голосом говорили герои Луи де Фюнеса, Бурвиля и Эдуардо Де Филиппо. Он никогда не считал себя выдающимся артистом и не любил, когда коллеги окружали профессию ореолом таинственности. «Если кто-то себя в кино считает героем-любовником, то я — рабочая лошадь. Я в меру талантливый актер. Но старательный, трудолюбивый», — говорил он.

По признанию Глузского, главные роли пришли к нему только после 60 лет. Он не скрывал, что мечтал о большем, но даже крошечные эпизоды играл с полной отдачей.

Фото: РИА «Новости»

Любовь, ради которой он бросил все

Будущую жену Екатерину Перегудову Михаил Глузский встретил весной 1949 года. Он с первого взгляда влюбился в замужнюю студентку ГИТИСа, увидев ее на вечеринке общих знакомых. Когда закончилось вино, Михаил вызвался сходить за добавкой, а Екатерина предложила составить ему компанию. Обратно к друзьям они так и не вернулись. Поход в магазин перерос в прогулку по ночной Москве. «Мама уверяла, что они даже не обнимались. Просто разговаривали. Им всю жизнь было о чем поговорить друг с другом», — вспоминала дочь артиста Мария.

Вскоре Глузский уехал в Германию, где его ждал контракт с театром. Разлуку влюбленные переживали тяжело. Михаил почти каждый день писал Екатерине письма, а когда узнал, что та решила уйти от мужа, прервал контракт и вернулся в Москву. Начать совместную жизнь оказалось непросто. Первый супруг Екатерины долго не соглашался на развод. Когда у пары родился сын Андрей, мальчика даже записали на законного спутника матери. Лишь позднее все формальности удалось уладить, и влюбленные официально поженились. Младшая дочь родилась уже в браке.

Фото: РИА «Новости»

Спустя много лет в жизни Глузского появилось еще одно сильное увлечение. На съемках фильма «Без солнца» он познакомился с Верой Глаголевой. Актер словно помолодел: стал тщательнее следить за внешностью, нарядно одеваться. Михаил и Вера подолгу разговаривали по телефону и часто виделись. Екатерина относилась к этому спокойно и лишь иногда спрашивала: «Ты опять сегодня с Верочкой встречаешься?» Романтического продолжения история не получила. Увлечение переросло в крепкую дружбу, которую актеры сохраняли до самой смерти Глузского. Михаил и Екатерина прожили почти полвека. Актер признавался, что серьезных ссор между ними практически не случалось, и главную заслугу в этом видел в жене. «Крепость любой семьи — это, прежде всего, заслуга женщины, что бы по этому поводу мы, мужики, ни говорили», — считал Глузский. Дети подарили актеру четырех внуков, с которыми он проводил свое свободное время. Хотя работа оставалась главной страстью, именно дома он находил поддержку и спокойствие.

Фото: РИА «Новости»

Шутил до слез и жил ради сцены

В середине 1990-х Глузский перешел в театр «Школа современной пьесы». Художественный руководитель Иосиф Райхельгауз вспоминал актера как человека с острым языком и великолепным чувством юмора.