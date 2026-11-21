21 ноября 2026 13:00 Опустившаяся королева. Почему народная артистка Тамара Носова закончила жизнь в обществе крыс Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Актрисе Тамаре Носовой 21 ноября исполнилось бы 99, однако ее нет с нами уже почти 20 лет. Когда-то она блистала на экране, но последние годы провела в одиночестве и ужасных бытовых условиях. Драматичный жизненный путь королевы комедии — в материале 360.ru.

Мать умерла, отец бросил, но карьера сложилась

С первых лет жизни судьба обошлась с Носовой жестоко. Когда Тамаре было полтора года, ее матери не стало. Отец решил, что прокормить троих детей ему не под силу, и отдал ее вместе с братом и сестрой в детдом. Вскоре девочку удочерили. В приемной семье Макаровых она была единственной, о ней хорошо заботились. Носова очень привязалась к приемным родителям, даже взяла отчество в честь их фамилии и стала Макаровной. Биологический отец объявился много лет спустя, но Тамара не простила и не приняла его. С сестрой и братом, судя по всему, никогда не общалась. Еще в школе Носова почувствовала тягу к кинокарьере. И в этом судьба ей благоволила.

Фото: РИА «Новости»

Во ВГИК девушка поступила с первого раза и к окончанию вуза стала довольно известной актрисой. В ее багаже — яркие роли в картинах «Молодая гвардия», «Страницы жизни», «Падение Берлина», «Кавалер Золотой звезды». Актрису даже представили к Сталинской премии.

«Мое амплуа — дура!» Лучшие роли Носовой

Настоящую славу Тамаре Носовой принесла «Карнавальная ночь». Роль Тоси Бурыгиной сравнительно небольшая, но характерная. Поклонники заваливали актрису письмами. Позже она блистательно сыграла душевную тетушку Аскал в «Королевстве кривых зеркал», любвеобильную Комариху в «Свадьбе в Малиновке», расчетливую Ничкину в «Женитьбе Бальзаминова», эксцентричную донну Розу в «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Кажется, Тамаре удавалась любая роль: она безошибочно попадала в образ и мастерски оживляла его. В ее исполнении надолго запоминались даже второстепенные герои. Еще педагоги ВГИКа предсказывали Носовой, что ее коньком станут комедии. И, как ни парадоксально, статная и всегда модно одетая актриса с колоритной внешностью действительно органично смотрелась в фильмах именно этого жанра. В народе ее нарекли королевой комедии.

Фото: РИА «Новости»

«Мое амплуа — дура!» — однажды со смехом воскликнула Носова. В жизни она дурой не была: знала несколько иностранных языков, читала серьезную литературу, сочиняла стихи.

Четыре любви и разбитое сердце

За Тамарой вились толпы поклонников, однако ее личная жизнь в итоге не сложилась. Первым мужем Носовой стал дипломат Олег Малинин. В 1950 году, на пике своей карьеры, она уехала за ним в Австрию. Но роль приложения к супругу Тамаре не подошла: она все чаще ездила на родину сниматься, а Малинину это не нравилось. В итоге после шести лет брака Носова подала на развод и окончательно вернулась в Москву к приемной матери. В Ялте актриса познакомилась с актером Юрием Боголюбовым. Отношения стали серьезными, но до ЗАГСа пара не дошла: отец Боголюбова настроил его против невесты, назвав ее неряхой. По свидетельствам современников, Тамара не умела вести домашнее хозяйство, не могла приготовить даже яичницу: для нее на первом месте всегда была профессия.

Фото: РИА «Новости»

Еще шесть лет Носова провела с писателем Виталием Губаревым, создавшим сказку «Королевство кривых зеркал». Поговаривали, что он посвятил ее возлюбленной — кстати, она потом сыграла в экранизации. Этот союз рухнул из-за того, что Тамара настаивала на жизни с приемной матерью, а Губарев с ней не поладил. Но самой сильной болью обернулся долгий роман с кинорежиссером Николаем Засеевым-Руденко. Мужчина был женат и годами метался между семьей и любовницей. Носова дважды забеременела, но случились выкидыши. По одной из версий, невозможность выносить ребенка была связана с осложнениями после гриппа. В середине 1970-х актриса наконец поставила любимого перед жестким выбором, и он предпочел остаться в семье, рядом с маленькой дочерью. Разрыв с Засеевым-Руденко стал для Носовой серьезным ударом. О других личных отношениях знаменитости известно не было. И в целом ее жизнь покатилась по наклонной.

Закат жизни: квартира-свалка и друзья-крысы

В 1991 году звезда попала под масштабное сокращение в Театре киноактера. Она часто отказывалась от ролей, поэтому ее решили не оставлять в штате. Носова восприняла это довольно болезненно. Закрепиться в постсоветстком кинематографе у нее не получилось. Знакомые говорили, что она «так и не смогла вернуться из СССР». Возможно, тогда и началась хроническая ишемия головного мозга — диагноз записан в заключении о смерти артистки. Болезнь сопровождается рассеянностью, ослаблением памяти, депрессивными эпизодами. Однажды актриса появилась на людях в вечернем платье и калошах. Оставшись без работы и личной жизни, а вдобавок потеряв приемную мать, Носова стала затворницей. Поговаривали, что она начала выпивать.

Фото: РИА «Новости»

Роскошные шубы висели в шкафу, побитые молью, пока их одинокая владелица питалась в социальных столовых. Однако ее попросили и оттуда: Носова совсем перестала мыться, и остальные посетители не могли выносить исходившего от нее запаха. Соцработники стали носить ей продукты домой. Внутрь их не пускали: Тамара приоткрывала дверь, только чтобы забрать то, что принесли. В каких условиях жила бывшая звезда, выяснилось лишь под конец. Квартира превратилась в свалку, через дыры в ванной пробирались полчища крыс. Старый диван сгнил, и хозяйка спала на дверной доске. Все вокруг загромождали старая мебель и бытовая техника, которой явно не пользовались. На кухне хранились банки с заготовками 30-летней давности. Анатолий Васин, называвший себя племянником Тамары (родственная связь между ними ничем не подтверждалась), рассказывал СМИ, что у нее много лет не работал унитаз. Носова не стала решать эту проблему и ходила в туалет прямо в ванну. Соответственно, купаться там она уже не могла. Когда актриса перестала открывать дверь, ее выломали. Носова лежала на полу, еще живая, а по ней бегали крысы. Тамара попросила не выгонять их и назвала «друзьями». Как выяснилось позже, крысы «удружили» ей, заразив чем-то через укусы: актриса покрылась язвами. Врачи диагностировали у Носовой и другие серьезные проблемы со здоровьем. Королевы комедии не стало в больнице три месяца спустя, 25 марта 2007 года. Ей было 79 лет.