Критик Сергей Соседов удивился, что Никита Пресняков не смог продать билеты на 33-летие без помощи матери | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 11:51 Критик Сергей Соседов удивился, что Никита Пресняков не смог продать билеты на 33-летие без помощи матери

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Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов в беседе с «Ридусом» выразил удивление, что музыканту группы MULRIVERSE Никите Преснякову приходится просить помощи у своей матери — певицы Кристины Орбакайте в продаже билетов на 33-летие.

Ранее Пресняков объявил о желании отметить день рождения в одном из клубов Сан-Франциско и открыл продажу билетов, однако продаются они не очень активно. Орбакайте сделала репост в своих соцсетях.

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«Мама-то чем может ему помочь? Зачем он к ней обращается? Чем она может помочь, будет публику ему собирать на концерты? Кристине уже самой будет 53 года, какая здесь рок-музыка?» — задался вопросами Соседов.

Музыкальные критик призвал Преснякова и других артистов относиться к организации концертов более серьезно.