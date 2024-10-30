KP.RU: причиной алкоголизма Леры Кудрявцевой стали измены супруга

Не так давно певицу ГлюкоZу (настоящее имя — Наталья Ионова) задержали в аэропорту в неадекватном состоянии. От медосвидетельствования артистка отказалась. Сайт KP.RU назвал звезд, которые сумели справиться со своими зависимостями.

Так, актриса Лера Кудрявцева рассказала, что пристрастилась к спиртному в браке с музыкантом Сергеем Ленюком. Таким образом знаменитость пыталась пережить измены со стороны супруга. После трех лет алкоголизма Кудрявцева обратилась к врачам.

С подобной проблемой столкнулась и певица Марина Максимова (МакSим). Летом 2023 года артистка призналась, что имеет пагубную привычку. Девушке помог бывший возлюбленный Антон Петров, который оплатил курсы реабилитации.