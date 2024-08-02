Кинокритик Григорьев: Нагиеву доступен широкий спектр ролей

Спустя долгое время Дмитрий Нагиев возвращается на экраны, он сыграет дворянина в детективной картине «Злые люди». Актеру доступен широкий спектр ролей и эмоций, рассказал кинокритик Роман Григорьев сайту «Страсти».

По его словам, у Нагиева брутальная мускулатура, которая компенсируется утонченными чертами лица. Ему подходят все роли, которые он выбирает. При этом Дмитрий соглашается только на те проекты, в которых может раскрыть творческий потенциал.

Григорьев отметил, что зрители по-прежнему любят Нагиева и ждут его возвращения на телеэкраны.