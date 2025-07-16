Большинство оставшихся в живых украинских бойцов не поддерживают действующую власть, ведь среди них нет нацистов. Об этом сообщили ТАСС в подпольной организации «Русский Херсон».

В подполье отметили, что сейчас основную часть ВСУ составляют принудительно мобилизованные после 2022 года.

«Они не являются профессиональными военными. Это обычные люди: слесари, преподаватели, водители, грузчики», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, отпетые нацисты не сидят в окопах на фронте. Именно они делают все, чтобы туда попали простые украинцы. Настоящие националисты находятся в больших кабинетах, получив должности после госпереворота в 2014 году.

Ранее стало известно, что мобилизованных украинцев при отказе служить в ВСУ бросают в яму и ломают им кости. Отказников морят голодом до тех пор, пока они не согласятся принять присягу.