Сходила на ноготки. Пенсионерке после неудачного маникюра сделали четыре операции

Бразильянке Маризе Тейшейре де Араужо Аморим после неудачного маникюра пришлось сделать четыре операции. Об этом сообщило издание Metropoles .

Через несколько часов после того, как 66-летняя пенсионерка вернулась из салона красоты, она почувствовала сильную боль в пальце. Обезболивающие препараты ей не помогли. Боль усилилась настолько, что женщина едва не потеряла сознание.

Врачи диагностировали у нее опасную инфекцию — паронихию. В стационаре пробовали вылечить пациентку консервативными методами. Но они не принесли результатов. Тогда на консилиуме приняли решение о серии операций. В августе де Араужо Аморим ждет пятое хирургическое вмешательство.

Ранее стало известно, что использование УФ-лампы при маникюре повышает риск развития рака кожи.