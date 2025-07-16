Сходила на ноготки. Пенсионерке после неудачного маникюра сделали четыре операции

Бразильянке Маризе Тейшейре де Араужо Аморим после неудачного маникюра пришлось сделать четыре операции. Об этом сообщило издание Metropoles.
Через несколько часов после того, как 66-летняя пенсионерка вернулась из салона красоты, она почувствовала сильную боль в пальце. Обезболивающие препараты ей не помогли. Боль усилилась настолько, что женщина едва не потеряла сознание.
Врачи диагностировали у нее опасную инфекцию — паронихию. В стационаре пробовали вылечить пациентку консервативными методами. Но они не принесли результатов. Тогда на консилиуме приняли решение о серии операций. В августе де Араужо Аморим ждет пятое хирургическое вмешательство.
Ранее стало известно, что использование УФ-лампы при маникюре повышает риск развития рака кожи.
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