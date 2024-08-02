Юлия Высоцкая призналась, что до сих пор ищет способ совмещать карьеру и семью

Известным людям порой очень сложно найти баланс между работой и личной жизнью. Российская актриса, телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что до сих пор ищет способ совмещать карьеру и семью, сообщил сайт Кино Mail.

По словам актрисы, это удается делать «с большим или меньшим успехом». Иногда приходится жертвовать общением с семьей ради участия в каком-то проекте, а порой — отказываться о съемок, чтобы больше времени провести с близкими людьми.

Высоцкая отметила, что в этом вопросе нет идеальной схемы. По крайней мере, актриса ее еще не нашла.

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