Известным людям порой очень сложно найти баланс между работой и личной жизнью. Российская актриса, телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что до сих пор ищет способ совмещать карьеру и семью, сообщил сайт Кино Mail .

По словам актрисы, это удается делать «с большим или меньшим успехом». Иногда приходится жертвовать общением с семьей ради участия в каком-то проекте, а порой — отказываться о съемок, чтобы больше времени провести с близкими людьми.

Высоцкая отметила, что в этом вопросе нет идеальной схемы. По крайней мере, актриса ее еще не нашла.