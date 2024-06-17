«Я продала все». Вдова юмориста Пономаренко лишилась квартиры из-за долгов

Вдове юмориста Александра Пономаренко пришлось продать квартиру и переехать жить в съемную, чтобы рассчитаться с долгами. О риске лишиться жилья она рассказала в эфире программы « Звезды сошлись » на телеканале НТВ.

«Я продала все. <…> Мне надо не остаться вообще без крыши, потому что все, что у меня осталось, — это остаток от проданной квартиры», — поделилась вдова.

У юмориста были долги в размере двух миллионов рублей. Все деньги уходили на лечение.

По словам Анны, теперь все долги выплачены. Сейчас она арендует квартиру на берегу моря. Женщина призналась, что ей страшно остаться без своего жилья.

Александр Пономаренко умер 24 декабря 2022 года из-за онкологического заболевания желудка. Ему было 55 лет.