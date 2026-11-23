Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, начала лечение в госпитале в Китае. В соцсетях она поделилась видео, в котором рассказала о путешествии в КНР и сложностях в аэропорту.

Блогер рассказала, что болеет раком желудка четвертой стадии. В Китае она будет проходить лечение.

«Самое сложное было попрощаться с детьми. И еще, как назло, поднялась температура из-за болей в костях. Но дальше случилось то, чего мы вообще не ожидали. Из-за технических проблем с паспортом супруг не смог вылететь. Я очень долго рыдала, но переносить лечение уже было нельзя. Мы попрощались, и я села в самолет», — рассказала на видео Лерчек.

Блогер отметила, что Пекин встретил ее холодной, но солнечной погодой. По словам Чекалиной, в госпитале никто не говорит по-английски, поэтому ей предоставили переводчика. По приезде пациентка сдала кровь, ей сделали УЗИ. Лерчек обещала держать подписчиков в курсе своего лечения.

Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини не полетел с ней в Китай из-за отсутствия российского загранпаспорта. Наличие у него аргентинского гражданства не отменяет необходимости иметь загранпаспорт РФ при пересечении границы.