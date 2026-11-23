Жених Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини не полетел с ней в Китай из-за отсутствия российского загранпаспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении блогера.

«Луиса Сквиччиарини (отца ее четвертого ребенка) не пропустили на границе, поскольку у него гражданство РФ, а для граждан РФ обязательно наличие загранпаспорта для выезда», — пояснил собеседник агентства.

При этом наличие аргентинского гражданства у мужчины согласно законодательству не отменяет необходимости иметь российский заграничный паспорт при пересечении границы.

Ранее Чекалина рассказала в соцсетях, что ее жениха не выпустили. Блогеру пришлось лететь на лечение в Китай одной.