11 ноября 2026 16:00 Последние секунды жизни Соседова: что не сходится в деле о гибели критика Фото: сгенерировано с помощью ИИ, Следственный комитет / РИА «Новости» Знаменитости

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Следственный комитет России

Видеозапись последних секунд жизни музыкального критика Сергея Соседова, погибшего в сентябре в Якутии, показали широкой публике. Камеры запечатлели, как журналист медленно поднимался по гостиничной лестнице, а затем рухнул на спину. Однако после публикации кадров очевидцы указали на расхождения с прежними объяснениями произошедшего. К расследованию вновь подключился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Что обнаружили на записи и какие обстоятельства гибели критика остаются невыясненными — в материале 360.ru.

Бастрыкин потребовал новый доклад после эфира Малахова Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Якутии Виталию Кондратенко представить актуальный доклад о расследовании смерти музыкального критика Сергея Соседова. Поводом стало обсуждение обстоятельств трагедии в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». В ведомстве обратили внимание на сомнения участников передачи в выводах следствия. В частности, они заявили о несоответствии ранее изложенных обстоятельств гибели журналиста видеозаписи, сделанной в гостинице «Дархан» в Нерюнгри. «Участники программы ставят под сомнение выводы следствия, обращают внимание на расхождение ранее озвученной версии с видеозаписью событий и другими фактами», — сообщили в СК. Участники эфира также потребовали продолжить расследование и провести дополнительные экспертизы. Это уже не первое обращение Бастрыкина к обстоятельствам гибели критика. Ранее его родственники просили председателя СК взять расследование под личный контроль.

Интересно О возбуждении уголовного дела после смерти Соседова Следственный комитет сообщил 26 октября. Расследование начали по статье 109 УК России — причинение смерти по неосторожности.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Что показали камеры в гостинице «Дархан» Запись последних секунд жизни Соседова обнародовал Андрей Малахов. Видео, снятое камерой наблюдения на лестнице гостиницы, показали в эфире его программы, после чего телеведущий разместил кадры в своем канале. На записи критик поднимается по лестнице, придерживая рукой перила. Он идет медленно, затем останавливается и спустя несколько секунд падает спиной назад на площадку между этажами. Судя по кадрам, мужчина не успевает выставить руки, чтобы смягчить удар. При падении он ударяется затылком о пол. Почти сразу к нему подбегают люди.

Почему запись вызвала сомнения

Одним из участников обсуждения стал продюсер конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока», ради которого Соседов приехал в Нерюнгри, Виктор Беззубов. Ранее он рассказывал, что видел запись падения критика. По словам Беззубова, Соседов остановился на третьей ступеньке лестницы, после чего упал. Однако опубликованное в программе видео, как утверждал организатор, отличалось от того, которое ему показывали прежде. На несоответствие обратил внимание и племянник журналиста Олег Казанцев. Он сообщил, что следователь также говорил ему об остановке Соседова на третьей ступеньке. Возникли вопросы и ко времени происшествия. По словам Беззубова, о случившемся ему сообщили примерно в 16:20, тогда как на видеозаписи стоит отметка 15:30. Организатор также утверждал, что положение тела критика после падения отличалось от того, которое видно на опубликованных кадрах: по его воспоминаниям, голова Соседова находилась вплотную к стене.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Что установили медики

Еще одним важным моментом программы стала публикация медицинского заключения о смерти Соседова. Судя по показанному документу, у журналиста диагностировали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние — скопление крови между оболочками головного мозга. В заключении указано, что травмы были получены в результате падения на лестнице. Ранее знакомая журналиста Лариса предполагала, что причиной падения могло стать резкое снижение артериального давления. По ее словам, критик прежде жаловался на подобные состояния. Откуда появилась версия об отравлении Во время обсуждения записи Малахов обратил внимание на медленную походку критика. Участники программы стали высказывать предположения о возможном отравлении. Приглашенный судебно-медицинский эксперт Виктор Колыбаев допустил такую версию, но доказательств ее достоверности в эфире не представили.

Фото: РИА «Новости»

Какие вопросы возникали к гостинице

Еще до появления видеозаписи родственники Соседова пытались восстановить обстоятельства его последних часов. Племянник журналиста Олег Казанцев приехал в Нерюнгри вместе со съемочной группой программы Малахова. Семья хотела увидеть запись с камер наблюдения и выяснить, что произошло в гостинице. Директор «Дархана» Тамерлан Караев сообщал, что видео изъяли сотрудники правоохранительных органов. Вопросы возникли и к самой лестнице, на которой упал критик. Инженер Андрей Лепесей, изучив результаты замеров, проведенных журналистами, обратил внимание на возможные недостатки конструкции. Речь шла о различиях в высоте ступеней, отсутствии противоскользящих покрытий и недостаточном освещении. По мнению специалиста, такие особенности могли повышать риск падения. Родственников также интересовала судьба некоторых личных вещей Соседова, в том числе кошелька и банковских карт.

Фото: РИА «Новости»

Последняя поездка Сергея Соседова

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Он приехал в якутский Нерюнгри на конкурс красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока», где был председателем жюри. Трагедия произошла в гостинице «Дархан». После падения на лестнице журналиста доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Соседов был узнаваемым музыкальным критиком российского телевидения. Широкую известность ему принесло участие в программе «Акулы пера» в 1990-х годах. Позднее он работал в музыкальных шоу «Суперстар!», «Ты — суперстар!», а также вел программу «За гранью». Журналиста похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Московской области.