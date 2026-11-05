Роль «Мажора» принесла славу, а подушки привели в суд. Как Павел Прилучный превратил свою жизнь в сериал

Его реальная жизнь настолько насыщена событиями, что по ней можно снять целый сериал, в котором он сам бы сыграл главную роль. Даже свой 39-й день рождения звезда «Мажора» Павел Прилучный отметит необычно: на 5 ноября назначено предварительное судебное заседание по иску к производителю подушек с изображением его лица. Чем еще прославился артист и какие скандалы сопровождали его карьеру — в материале 360.ru.

Боксер и танцор

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Чимкенте Казахской ССР. Позже семья перебралась в Бердск в Новосибирской области. Его отец Валерий занимался боксом, а мать Любовь работала хореографом. Кроме Павла, родители воспитывали старших сына и дочь. Семья жила в частном доме, где держала гусей, уток и кроликов. Будущему актеру приходилось ухаживать за животными и работать в огороде, хотя гораздо больше он любил гулять с друзьями. «Я был адски ленивым в детстве. Мне иногда бывало просто влом куда-то идти и что-то делать», — признавался Прилучный.

Отец отдал сына в секцию бокса, а мать настояла на занятиях хореографией, мечтая вырастить в семье танцора. По словам актера, именно эти увлечения помогли ему воспитать силу воли и избежать дурной компании. Впоследствии он стал кандидатом в мастера спорта по боксу, но после многочисленных сотрясений мозга оставил ринг.

Фото: РИА «Новости»

Когда Павлу было 13 лет, умер отец. Актер вспоминал, как старший брат сказал ему: «Теперь ты тут главный, теперь ты за мужчину». По признанию Прилучного, эти слова заставили его быстро повзрослеть. Он решил самостоятельно зарабатывать деньги и добиваться успеха.

Из Новосибирска в Москву

После школы Прилучный выбирал между хореографией и актерским мастерством. В хореографический институт его готовы были принять, но обучение требовало денег. В итоге Павел поступил в Новосибирское государственное театральное училище, а после его окончания отправился в Москву. Матери он сказал, что едет к друзьям на дачу. В столице Прилучный собирался поступить в ГИТИС на курс Сергея Женовача, но из-за организационной ошибки не оказался в списке участников конкурса. «Я жутко расстроился, напился и поступил к Райкину в Школу-студию МХАТ», — вспоминал актер.

Прилучный называл Константина Райкина потрясающим педагогом, однако признавался, что они не сошлись характерами. На решение уйти повлияли и материальные обстоятельства: актер хотел больше сниматься и зарабатывать.

Фото: РИА «Новости»

После этого Павел продолжил обучение в ГИТИСе на курсе Сергея Голомазова, который окончил в 2010 году. Отдельная история связана с фамилией актера. В начале карьеры он снимался как Павел Дэль, но впоследствии стал Прилучным. По распространенной версии, официально сменил фамилию в 2008 году по совету агента, считавшего ее более подходящей для актерской карьеры. При этом сам Прилучный в разных интервью противоречил себе. В одном он называл отца Валерием Дэлем, а в другом утверждал, что отец носил фамилию Прилучный, тогда как немецкая фамилия Дель принадлежала дедушке. По словам артиста, семья отказалась от нее, чтобы избежать лишних вопросов. Есть и другая любопытная деталь: еще во время романа с Прилучным голливудская актриса Никки Рид сделала татуировку с его нынешней фамилией. Поэтому когда именно Павел начал использовать фамилию Прилучный, остается не вполне ясным.

Звездные роли Павла Прилучного

Первые небольшие роли в кино Прилучный получил в 2007 году, а настоящим прорывом стал фантастический боевик «На игре» Павла Санаева, вышедший в 2009-м. Прилучный сыграл геймера Руслана Авдеева по прозвищу Док. Ради роли актер сделал на шее настоящую татуировку DOC. Первоначально рисунок наносили гримеры, но Павел решил, что проще один раз набить его, чем восстанавливать перед каждой съемкой.

Фото: РИА «Новости»

Широкую известность ему принес сериал «Закрытая школа» 2011 года, где он сыграл Максима Морозова. Однако главной работой в карьере Прилучного стал «Мажор», вышедший в 2014-м. Его герой Игорь Соколовский — избалованный сын богатого бизнесмена, который вынужден устроиться на работу в полицию и постепенно учится отвечать за собственные поступки. Успех проекта привел к появлению нескольких сезонов и полнометражных продолжений. Сам Прилучный признавался, что за годы съемок сблизился с персонажем и находил немало общего между его взрослением и собственным жизненным путем. Среди других известных работ актера — исторический фильм «Союз спасения», военная драма «Девятаев», сериал «Жизнь по вызову», комедия «Неприличные гости» и «Сказка о царе Салтане». По мнению артиста, настоящий профессиональный прорыв наступает тогда, когда актер получает возможность самостоятельно выбирать роли и отказываться от предложений, не опасаясь остаться без работы.

Личная жизнь Павла Прилучного

Еще до широкой известности Прилучный встречался с голливудской актрисой Никки Рид, впоследствии прославившейся благодаря «Сумеркам». Они познакомились в Москве в 2006 году. Американка даже сделала татуировку с фамилией возлюбленного и предложила ему пожениться в Лас-Вегасе, но отношения не выдержали расстояния.

В 2011 году на съемках «Закрытой школы» Прилучный познакомился с Агатой Муцениеце. Вскоре пара тайно поженилась, не желая превращать свадьбу в публичное событие.

Фото: РИА «Новости»

Актер объяснял, что женитьба помогла ему повзрослеть и научиться отвечать не только за себя, но и за любимого человека. Прилучный утверждал, что счастлив в браке и рад возможности проводить с супругой много времени, в том числе на съемках. В 2013 году у пары родился сын Тимофей, а спустя три года — дочь Мия. Однако со временем отношения испортились. В феврале 2020 года супруги объявили о расставании, а летом официально развелись.

Скандальный развод с Агатой Муцениеце

Первые сообщения о проблемах в семье появились еще в конце 2018 года, когда в полицию поступил звонок о предполагаемом домашнем насилии. Сотрудники МВД поговорили с супругами, однако Муцениеце отказалась писать заявление и фиксировать побои. В апреле 2020 года, когда супруги уже объявили о расставании, актриса публично обвинила Прилучного в рукоприкладстве, злоупотреблении алкоголем и попытке выгнать ее вместе с детьми из дома. «Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он в неадеквате», — заявила Муцениеце. По словам актрисы, муж также выбросил ее телефон, поэтому обращение пришлось записывать через аккаунт матери. После развода между бывшими супругами начались судебные разбирательства из-за квартиры, алиментов и места жительства детей.

Фото: РИА «Новости»

В 2024 году сын Тимофей переехал к отцу, однако в июле 2025-го суд определил его место жительства с матерью. В декабре апелляционная инстанция оставила решение в силе. В марте 2026 года Прилучный изложил собственную версию семейного конфликта, отвергнув обвинения в физическом насилии. «Да, мог наорать, но никогда не поднимал на женщину руку», — заявил актер. Одной из причин разногласий он назвал разные представления о семейных обязанностях. «Приоритет женщины — семья, а мужчина должен работать. Мне казалось, что я смогу ее как-то перевоспитать», — признался артист. Даже спустя шесть лет после развода бывшие супруги продолжали публично расходиться в оценках произошедшего.

Жизнь после Агаты Муцениеце

После развода Прилучному приписывали роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Актеры вместе отдыхали в Крыму, причем Павел брал с собой детей от первого брака. В 2021 году их видели на мероприятии в Казани и в кафе в Сочи, однако сами артисты отношения не подтверждали. Позже Прилучный публично поблагодарил Карпович за поддержку в тяжелый период после расставания с Муцениеце.

«Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом», — признавался актер.

В 2022 году Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился еще на съемках сериала «В клетке». По словам артиста, после развода он больше не собирался вступать в брак, но случайная встреча с Брутян в торговом центре изменила его планы.

Фото: РИА «Новости»

«В марте мы с Зепюр случайно столкнулись в торговом центре и больше не расставались. Через три дня я сделал ей предложение», — рассказывал Прилучный. В мае 2022 года пара зарегистрировала брак, а в августе устроила пышную свадьбу. В апреле 2023 года у супругов родился сын Микаэль. При этом Прилучный продолжал участвовать в жизни детей от первого брака. Он рассказывал, что старший сын Тимофей даже работал вместе с ним на съемках третьего сезона сериала «Предпоследняя инстанция». «Меня очень заряжают мои дети. Мне интересно за ними наблюдать, общаться на разные темы», — признавался актер.

Драки, скандалы и чужая машина

За годы карьеры Прилучный неоднократно оказывался в центре скандалов. Один из самых необычных случаев произошел в мае 2019 года, когда жительница Москвы обнаружила актера спящим в своей машине. Женщина сняла происходящее на видео, а проснувшийся артист не смог толком объяснить, как оказался в чужом автомобиле. Представители Прилучного объяснили произошедшее сильным переутомлением. По их словам, актер практически не спал трое суток, работая над монтажом сериала «В клетке».

В том же году появилась информация о предполагаемом дебоше Прилучного в новосибирском стриптиз-клубе. По словам анонимных источников, артист приставал к сотрудницам заведения и вел себя неподобающим образом. Его тогдашняя супруга Агата Муцениеце назвала эти сообщения слухами и не стала их обсуждать.

Фото: РИА «Новости»

Гораздо серьезнее оказался конфликт в калининградском клубе «Завод» в ноябре 2020 года. После столкновения с директором заведения Владимиром Семеновым Прилучный попал в больницу с тяжелыми травмами лица. Сам Семенов утверждал, что защищался от актера, однако в декабре 2023 года суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил три года лишения свободы условно. Еще один скандал произошел в ноябре 2022 года в центре Москвы. Прилучный поссорился с таксистом, который остановился рядом с его автомобилем. Заметив, что конфликт снимают журналисты НТВ, актер потребовал удалить запись, начал грубить съемочной группе и хватать оператора за одежду. Его супруга Зепюр Брутян попыталась успокоить мужа, но видеозапись все равно появилась в эфире.

Что Прилучный сделал со своим лицом

После драки в Калининграде в ноябре 2020 года Прилучному потребовалась помощь пластических хирургов. Актер получил переломы костей лица и перенес две сложные операции, во время которых ему установили четыре металлические пластины.

Восстановление заняло около года. По словам артиста, у него обнаружили три кисты, которые пришлось удалять, а левая часть лица на некоторое время потеряла чувствительность.

Фото: РИА «Новости»

Впоследствии внешность Прилучного неоднократно становилась предметом обсуждения. Пластические хирурги предположили, что артист мог прибегнуть к косметологическим процедурам, включая инъекции ботокса и филлеров. Специалисты обратили внимание на изменения формы подбородка, скул и овала лица, а также предположили, что Прилучный перенес операции по коррекции ушных раковин. Сам актер эти предположения публично не подтверждал.

Суд за подушки с лицом Прилучного

Накануне 39-летия Павел Прилучный оказался в центре необычного судебного разбирательства. Актер потребовал 2 820 230 рублей с предпринимательницы Светланы Фоминой, продававшей на маркетплейсе наволочки с изображением его лица. По утверждению стороны актера, предпринимательница использовала его фотографию без разрешения и не заключала лицензионного договора на использование товарного знака. Общая сумма продаж наволочек превысила 1,4 миллиона рублей. Прилучный потребовал не только денежную компенсацию, но и изъятие товара из продажи, возмещение морального вреда и судебных расходов. Представитель предпринимательницы с претензиями не согласился, заявив о недостаточности доказательств. Суд запросил у маркетплейса сведения о фактических продажах, а предварительное заседание назначил на 5 ноября — день рождения актера.

Фото: РИА «Новости»

Примечательно, что это не первый подобный иск Прилучного. Ранее он уже обратился в суд из-за продажи футболок со своим изображением.

Мужские принципы Павла Прилучного