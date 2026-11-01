Рэпер Pharaoh показал новую стрижку и вызвал бурную реакцию фанатов

Pharaoh распрощался с длинными волосами и стал неузнаваемым

Российский рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) неожиданно сменил имидж, отказавшись от привычных длинных волос. Новая прическа 30-летнего музыканта вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

Артист предстал с короткой стрижкой и в очках. Поклонники начали шутить, что теперь исполнитель больше напоминает сотрудника IT-компании, чем рэпера.

«Как ощущается новая прическа Pharaoh», — подписал один из пользователей шуточное видео, в котором обыграл преображение музыканта.

Некоторые фанаты предположили, что смена образа связана с Хэллоуином. Сам Голубин иронично отреагировал на подобные догадки, опубликовав в соцсетях видео с подписью «Че такое хэллуин».

Ранее Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, размещенных во «ВКонтакте» и на «Яндекс Музыке».