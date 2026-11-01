360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Рэпер Pharaoh показал новую стрижку и вызвал бурную реакцию фанатов

    Pharaoh распрощался с длинными волосами и стал неузнаваемым

    Фото: РИА «Новости»

    Российский рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) неожиданно сменил имидж, отказавшись от привычных длинных волос. Новая прическа 30-летнего музыканта вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

    Артист предстал с короткой стрижкой и в очках. Поклонники начали шутить, что теперь исполнитель больше напоминает сотрудника IT-компании, чем рэпера.

    «Как ощущается новая прическа Pharaoh», — подписал один из пользователей шуточное видео, в котором обыграл преображение музыканта.

    Некоторые фанаты предположили, что смена образа связана с Хэллоуином. Сам Голубин иронично отреагировал на подобные догадки, опубликовав в соцсетях видео с подписью «Че такое хэллуин».

    Ранее Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, размещенных во «ВКонтакте» и на «Яндекс Музыке».

    Читайте также

    Рэпера ICYBANDO оштрафовали за пропаганду наркотиков

    Соцсети Ивана Костина

    Рэпер Pharaoh поплатился за пропаганду наркотиков в песнях

    Суд оштрафовал рэпера Pharaoh на 80 тысяч за пропаганду наркотиков в треках

    Рэпер Macan попал в антироссийский список ГУР Украины

    Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже