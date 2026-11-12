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    Долина объявила о приостановке концертной деятельности

    Фото: РИА «Новости»

    Народная артистка России Лариса Долина решила временно отказаться от концертных выступлений, чтобы восстановить физические и эмоциональные силы. Об этом певица заявила во время сольного концерта в Коломне, сообщило РИА «Новости».

    Артистка напомнила, что 1 сентября отметила 55-летие творческой деятельности. По ее словам, за десятилетия на сцене ей пришлось пережить немало трудностей, а события последних лет серьезно отразились на ее состоянии и способности полностью отдавать себя выступлениям.

    «Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100%. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать», — призналась Долина.

    Певица попросила поклонников дать ей время на восстановление. Она подчеркнула, что не собирается надолго оставлять сцену и намерена вернуться к зрителям с новыми силами.

    Ранее Mash сообщил, что Долина снизила стоимость выступлений на новогодних корпоративах с 3,5 до 2,5 миллиона рублей.

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