Долина объявила о приостановке концертной деятельности

Народная артистка России Лариса Долина решила временно отказаться от концертных выступлений, чтобы восстановить физические и эмоциональные силы. Об этом певица заявила во время сольного концерта в Коломне, сообщило РИА «Новости» .

Артистка напомнила, что 1 сентября отметила 55-летие творческой деятельности. По ее словам, за десятилетия на сцене ей пришлось пережить немало трудностей, а события последних лет серьезно отразились на ее состоянии и способности полностью отдавать себя выступлениям.

«Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100%. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать», — призналась Долина.

Певица попросила поклонников дать ей время на восстановление. Она подчеркнула, что не собирается надолго оставлять сцену и намерена вернуться к зрителям с новыми силами.

Ранее Mash сообщил, что Долина снизила стоимость выступлений на новогодних корпоративах с 3,5 до 2,5 миллиона рублей.