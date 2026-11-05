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    Ким Кардашьян примерила колье Элизабет Тейлор и угодила в скандал

    ИИ/360.ru
    Фото: ИИ/360.ru

    Спустя четыре года после скандала с платьем Мерилин Монро звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вновь навлекла на себя гнев общественности. Она примерила колье Элизабет Тейлор. Об этом сообщил Daily Mail.

    Кардашьян похвасталась в соцсетях изумрудно-бриллиантовым украшением иконы шоу-бизнеса. Телезвезда примерила его во время посещения магазина Bulgari в Риме.

    Тейлор получила колье в подарок от бывшего мужа Ричарда Бертона. Оно настолько ценное, что сотрудник бутика надел белые перчатки, чтобы взять украшение в руки и повесить на шею гостьи.

    Подписчиков возмутило, что Кардашьян посмела покуситься на реликвию. Они припомнили платье Монро, надетое на Met Gala и тем самым испорченное ее репутацией.

    «Элизабет Тейлор только что перевернулась в гробу», — написал один из хейтеров.

    Ранее Кардашьян критиковали за чрезмерную ретушь фотографий. Она снялась в рекламе энергетиков.

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