Ким Кардашьян примерила колье Элизабет Тейлор и угодила в скандал

Спустя четыре года после скандала с платьем Мерилин Монро звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вновь навлекла на себя гнев общественности. Она примерила колье Элизабет Тейлор. Об этом сообщил Daily Mail .

Кардашьян похвасталась в соцсетях изумрудно-бриллиантовым украшением иконы шоу-бизнеса. Телезвезда примерила его во время посещения магазина Bulgari в Риме.

Тейлор получила колье в подарок от бывшего мужа Ричарда Бертона. Оно настолько ценное, что сотрудник бутика надел белые перчатки, чтобы взять украшение в руки и повесить на шею гостьи.

Подписчиков возмутило, что Кардашьян посмела покуситься на реликвию. Они припомнили платье Монро, надетое на Met Gala и тем самым испорченное ее репутацией.

«Элизабет Тейлор только что перевернулась в гробу», — написал один из хейтеров.

Ранее Кардашьян критиковали за чрезмерную ретушь фотографий. Она снялась в рекламе энергетиков.