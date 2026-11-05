«Этот вид стоит всего»: покоряющая вершину Ама-Даблам Боня вышла на связь

Виктория Боня заявила о сложностях восхождения на вершину Ама-Даблам в Непале

Отправившаяся в рискованную экспедицию для покорения вершины Ама-Даблам в Непале блогер и телеведущая Виктория Боня призналась, что сильно устала, но довольна тем, какие виды перед ней открылись. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram*.

Блогер напомнила, что подняться на вершину возможно только в ограниченный период времени, когда маршрут остается достаточно безопасным из-за тяжелых погодных условий.

«Сказать „устала“ — ничего не сказать. Но этот вид стоит всего, что проживает мое тело», — заявила Боня.

Для подъема на вершину Ама-Даблам Боне и другим участникам экспедиции предстоит пройти 6 812 метро по крутым скальным стенам и узким гребням. Эта гора считается одной из самых сложных для альпинизм в Гималаях.

В мае прошлого года блогер и телеведущая Виктория Боня со второй попытки покорил Эверест. Во время первого подъема она поднялась на высоту в 5,5 тысячи метров, где у нее резко ухудшилось состояние здоровья.

В больницу Боню эвакуировали на вертолете. После лечения блогер начала повторное восхождение, которое успешно завершила/

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