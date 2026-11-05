Диброва отказалась брать на себя детей Товстика

Пятеро несовершеннолетних детей решением суда переедут к бизнесмену Роману Товстику. Его новая пассия, основательница женского клуба Полина Диброва заявила KP.RU , что не собирается заменять им мать.

Она заявила, что вердикт суда шокировал пару. Никто не ожидал, что он определит место жительства всех детей с отцом.

«Я люблю Романа, и я люблю его детей. Они удивительные и интересные. Но я не планирую становиться мамой для детей Романа. У них есть своя мама», — сказала Диброва.

По этому же принципу девушка не искала в Товстике родителя для своих сыновей. Дибров остался для них лучшим отцом.

Ранее Товстик назвал имя любовника бывшей жены Елены. Он утверждал, что если бы не встречался с Дибровой, то все равно ушел бы из семьи.