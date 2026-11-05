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    Диброва отказалась брать на себя детей Товстика

    Диброва заявила, что не планирует заменять детям Товстика мать

    Фото: РИА «Новости»

    Пятеро несовершеннолетних детей решением суда переедут к бизнесмену Роману Товстику. Его новая пассия, основательница женского клуба Полина Диброва заявила KP.RU, что не собирается заменять им мать.

    Она заявила, что вердикт суда шокировал пару. Никто не ожидал, что он определит место жительства всех детей с отцом.

    «Я люблю Романа, и я люблю его детей. Они удивительные и интересные. Но я не планирую становиться мамой для детей Романа. У них есть своя мама», — сказала Диброва.

    По этому же принципу девушка не искала в Товстике родителя для своих сыновей. Дибров остался для них лучшим отцом.

    Ранее Товстик назвал имя любовника бывшей жены Елены. Он утверждал, что если бы не встречался с Дибровой, то все равно ушел бы из семьи.

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