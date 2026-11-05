От переписок Загитовой до судов. Хронология конфликта Рудковской и Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, дала интервью, в котором предположила, что Этери Тутберидзе может быть «тайно влюблена» в ее супруга. Что еще она рассказала журналистам, с чего начался и как развивался конфликт двух тренерских штабов, выяснил 360.ru.

«Тайная влюбленность» Яна Рудковская дала большое интервью «Спорт-Экспрессу», в котором она сделала несколько громких заявлений. Одно из них касается тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая воспитала олимпийских чемпионок Алину Загитову и Анну Щербакову. На вопрос журналиста о том, может быть уже зарыть топор войны, Рудковская ответила, что «с удовольствием зарыла бы», да не дают. «Мы не нападаем, мы постоянно защищаемся. Точнее, не мы, а я. Евгений вообще давно перестал обращать на них внимание», — рассказала Яна. По ее словам, спор Натальи Парсеговой, матери фигуристки Арины Парсеговой, которая в сериале «Метод Тутберидзе» сказала, что тренировочный процесс в академии «Ангелы Плющенко» больше похож на шоу-бизнес, совсем скоро перейдет в юридическую плоскость. «Не знаю, под дулом пистолета она ляпнула такую глупость? Или очень хотела отработать долг перед штабом? Совсем жизнь человека ничему не учит. Такие заявления порочат деловую репутацию и обесценивают не только работу тренерского штаба „Ангелов“, но и победы наших спортсменов», — отметила Рудковская.

Фото: РИА «Новости»

Второе, что задевает Яну, — непрекращающиеся обсуждения по поводу переходов спортсменов от Тутберидзе в академию Плющенко.

Интересно В 2020 году из команды Этери Тутберидзе в «Ангелы Плющенко» перешли Александра Трусова, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов. Позже туда же перешла Алена Косторная, после чего Тутберидзе обвинила Плющенко в переманивании фигуристов.

«Мне удивительно это постоянное внимание к Евгению. Иногда смотрю на это и думаю: может быть, Этери Георгиевна просто тайно влюблена в моего мужа? Если да, то я ей все прощаю! Но отбить не получится», — заключила продюсер. Еще один повод для той самой «войны» для Яны: в прошлом году Евгений подошел к тренеру из штаба Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу и попросил его поставить Саше Плющенко программу, но тот отказался, заявив, что «ему не разрешат». Рудковская считает, что Тутберидзе выгодно враждовать с «Ангелами Плющенко», чтобы обращать на себя внимание.

Я делаю для штаба Тутберидзе пиар! Я уже давно поняла, что у них такая игра с нами. В простонародье называется хайп. Хайпанули, все пообсуждали и забыли. Яна Рудковская

Также продюсер осудила и методы вознаграждения Тутберидзе — якобы она хотела бы увековечить свои успехи и достижения своих спортсменов на камне, в то время как Плющенко своим воспитанникам дарит сережки. По ее мнению, «лучше быть в сережках от Плющенко, чем в камне от Тутберидзе».

Фото: РИА «Новости»

Хронология конфликта Рудковской и Тутберидзе Взаимные обвинения и противостояние началось в далеком 2019-м. Тогда паузу в карьере сделала олимпийская чемпионка Алина Загитова, воспитанница Этери в спортшколе «Хрустальный», и Плющенко предположил, что спортсменка наверняка хочет сменить тренера. На это он получил жесткий ответ штаба Тутберидзе: «Вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах». После этого Этери в соцсетях выложила скриншот переписок Загитовой с подписью «Никто никого не переманивает?». На обвинения ответила Яна Рудковская. Она упомянула уголовную статью о разглашении частной переписки и назвала диалог «дружеским общением». Примерно с этого момента Рудковская взялась за Тутберидзе сама. В 2020 году последовали переходы спортсменок Этери в «Ангелы Плющенко», что только подогрело напряжение между штабами и публичные споры о методах работы. Трусова, по слухам, была недовольна результатами сезона (тогда она не взяла олимпийское золото, несмотря на четверные прыжки), а в штабе Плющенко ей обещали персональный лед, перешедшего от Тутберидзе к Плющенко тренера Сергея Розанова и отдельный коттедж подмосковной базы спорта. А еще, безусловно, довести ее до заветного золота.

Фото: РИА «Новости»

Затем ушла Алена Косторная: якобы фигуристка не захотела тренироваться на одном льду с более юными спортсменками. В итоге ни одна, ни другая высот не достигли: Трусова на чемпионате мира завоевала бронзу, снова уступив Анне Щербаковой из штаба Тутберидзе, а Косторная и вовсе вылетела из сезона из-за травмы. К слову, спустя короткое время обе вернулись к Этери. Следующий этап скандала последовал в 2021 году, когда от Плющенко к Тутберидзе ушла та самая Арина Парсегова, причем досрочно, нарушив контракт. Последовало судебное разбирательство, и семью Парсеговой обязали выплатить «Ангелам» 1,8 миллиона рублей. Тутберидзе закрыла долг из собственных средств. На протяжении этого времени обе стороны публично друг друга критиковали, особенно Рудковская и Плющенко, которые часто давали интервью и своевременно комментировали реплики Тутберидзе. Последняя же предпочитала делать редкие, но меткие комментарии, а добивать соперника результатами. Летом этого года Тутберидзе дала интервью на канале «Алеко», где еще раз заявила, что не считает Евгения Плющенко тренером.

Объявить себя тренером не значит быть тренером. Этери Тутберидзе

В том же интервью она высказалась и о самой Рудковской. «Она — человек из шоу-бизнеса, она привыкла все комментировать, все высказывать. Все очень шумно должно быть. Мне совсем не обязательно кому-то что-то отвечать. Никакую статистику она не портит. Наша статистика — это наши результаты. Какая разница, кто там и что там говорит», — заключила тренер.