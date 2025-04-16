Дом детства Гайдара выставили на продажу в Арзамасе

В Арзамасе выставили на торги дом, в котором провел детство писатель Аркадий Гайдар. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Деревянное здание на улице Карла Маркса построил мещанин Алексей Волков в 1897 году. С 1917 года здесь работал социально-демократический клуб. О своем детском впечатлении от дома Гайдар рассказал в автобиографической повести «Школа».

Одноэтажный деревянный дом стоит на кирпичном цоколе, с восточной стороны к нему примыкают сени. В послевоенные годы к зданию пристроили еще один одноэтажный дом на месте бывшего сада. Общая площадь постройки — почти 176 квадратных метров. Сейчас дом разделен на четыре квартиры.

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