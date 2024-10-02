Буланова призналась, что разница в возрасте с мужем в их отношениях им не мешает
Российская певица Татьяна Буланова призналась, что разница в возрасте с третьим супругом (муж Валерий Руднев младше знаменитости на 19 лет) в их отношениях роли не играет. Об этом написал сайт Ura.ru.
По словам звезды, главным секретом их счастливой семейной жизни является любовь и взаимопонимание.
«Он меня любит, и я его очень люблю. Мы уважаем друг друга: это главное», — сказала Буланова.
Она также отметила, что в их паре не бывает конфликтов по бытовым вопросам, поскольку они научились договариваться.
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