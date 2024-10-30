Боксер Валуев признался, что любит выводить телефонных мошенников из себя

Так, боксер и депутат Госдумы Николай Валуев назвал личным праздником звонки аферистов. Подобные беседы он сравнил с выступлениями юмориста Михаила Жванецкого.

«Ели есть время, например, когда еду в машине, я начинаю их выводить из себя. Пока они со мной разговаривают, они больше никого не обманут. Иногда получается украсть у них минут 10 и больше», — отметил Валуев.

А вот писатель Олег Рой перечислил смешные уловки аферистов, с которыми столкнулся лично. Злоумышленники, например, пытались «отмазать» автора от армейских сборов и даже отвезти на допрос.