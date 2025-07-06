Володин рассказал о законах, которые защитят россиян от финансовых потерь

В России продолжают работу по противодействию кибермошенничеству, уделяя защите людей от финансовых потерь приоритетное внимание. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин .

«Каждое третье преступление сегодня совершается в цифровой среде. Более 80% из них — дистанционные хищения», — подчеркнул он.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание, что мошенники разрабатывают все новые схемы. Одной из них стал вывод денег через пополнение баланса мобильного телефона. Потом средства обналичивают или переводят на другие счета.

На следующей неделе в Госдуме, сказал Володин, рассмотрят законопроект, который обязывает операторов сотовой связи не возвращать абонентам внесенные авансом денежные средства при подозрении, что они получены преступным путем.

«Это позволит пресекать совершение краж, а также будет способствовать оперативному возмещению причиненного ущерба потерпевшим», — выразил он уверенность.

Накануне Володин заявил, что вступивший в силу с 5 июля закон против дропперов более эффективно защитит людей и их средства.