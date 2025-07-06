С Тимати снова взыскали долг по квартплате

Суд в Москве взыскал с рэпера Тимати долг по оплате коммунальных платежей

Столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов добился судебного решения в свою пользу о взыскании долгов по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Вердикт по иску вынес мировой суд, сообщило РИА «Новости» .

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — подчеркнули в инстанции, не уточнив, сколько задолжал рэпер.

Задолженности по двум искам ФКР с Тимати уже взыскивали в судебном порядке несколько раз — в апреле и в прошлом году. Потом приказы о взыскании отменяли определением. Возможно, рэпер погашал задолженности.

Недавно суд в Москве взыскал долги по ЖКХ с Дмитрия Нагиева.