Погибший замглавкома ВМФ Михаил Гудков стал дважды Героем России

Генерал-майору и заместителю главнокомандующего ВМФ России Михаилу Гудкову посмертно присвоили вторую медаль «Золотая Звезда». Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия „Золотая Звезда“ посмертно», — отметили в тексте документа.

Глава государства также присвоил имя Гудкова 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты — ей командовал сам генерал-майор.

Замглавкома ВМФ погиб 2 июля в Курской области при выполнении боевого задания вместе с офицерами в результате удара ВСУ по командному пункту 155-й бригады морской пехоты в районе села Коренево.

В ТОФ пообещали отомстить за гибель бывшего командира, который остался для морпехов своим, пойдя на повышение.