Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье

В воскресенье, 6 июля, Москву ждет небольшое ухудшение погоды. С запада на столицу надвигается облачность, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

На погоду в регионе повлияет прохождение теплого атмосферного фронта, сопровождаемое натеканием многоярусной облачности. Москвичей ждет небольшой дождь и ветер до девяти метров в секунду.

Температура воздуха составит от +19 до +22 градусов. Атмосферное давление немного понизится — до 745 миллиметров ртутного столба.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое — идет на спад», — добавил Тишковец.

Ранее жителям Москвы рассказали, когда в столицу вернется жара. Теплеть начнет уже с понедельника, 7 июля.