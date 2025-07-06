Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

По аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой. Об этом заявил военный представитель шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.
«Ракетные войска <…> провели военную операцию <…> с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа „Палестина-2“», — подчеркнул он.
Сариа подчеркнул, что выпущенная ракета достигла цели. Он добавил, что хуситы будут и впредь проводить подобные операции — до тех пор, пока «не прекратится агрессия в секторе Газа и не будет снята блокада».
В конце июня в «Ансар Алла» заявили о новой атаке на Израиль, несмотря на перемирие между ним и Ираном. По городу Беэр-Шева на юге страны выпустили ракету «Зульфикар».
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