Блогер Дина Саева заключила контракт с музыкальным лейблом Rocket Record

Музыкальный лейб Rocket Record и 25-летняя блогер Дина Саева договорились о сотрудничестве и даже успели заключить контракт. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу звезды.

По словам самой артистки, она вместе с компанией начали работу над совместным материалом.

«Я рада быть частью Rocket Records. Мы с ребятами готовим очень классный материал, надеюсь, что он совсем скоро выйдет», — процитировало ИА НСН знаменитость.

В 2020 году Саева выпустила дебютный трек «Я ищу тебя». Девушка призналась, что открыта для сотрудничества в музыкальной сфере.