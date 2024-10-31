Блогер Дина Саева заключила контракт с музыкальным лейблом Rocket Record
Музыкальный лейб Rocket Record и 25-летняя блогер Дина Саева договорились о сотрудничестве и даже успели заключить контракт. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу звезды.
По словам самой артистки, она вместе с компанией начали работу над совместным материалом.
«Я рада быть частью Rocket Records. Мы с ребятами готовим очень классный материал, надеюсь, что он совсем скоро выйдет», — процитировало ИА НСН знаменитость.
В 2020 году Саева выпустила дебютный трек «Я ищу тебя». Девушка призналась, что открыта для сотрудничества в музыкальной сфере.
Общественники из Воскресенска наметили вектор развития культуры в округе
Встречи с газовыми участковыми пройдут в Воскресенске в ноябре
Андрей Воробьев: еще 2,5 тысячи врачей обучили помощи в критических условиях
Плотину на реке Пахре отремонтируют в Подольске
Студента приговорили к 16 годам за попытку поджога военкомата в Москве
«Гадать бессмысленно». Лавров — о возможности ничьей в украинском конфликте
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте