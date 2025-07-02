Машина скорой помощи перевернулась после ДТП на Калужском шоссе

Автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся на Калужском шоссе в Троицке. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
Он пояснил, что вторым участником аварии стал Lexus. Иномарка двигалась на зеленый свет, когда скорая влетела ей в бок. От удара медицинский автомобиль врезался в столб и перевернулся.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Информации о пострадавших источник 360.ru не предоставил.
Ранее стало известно, что в центре Москвы прицеп трактора опрокинулся на припаркованный Volkswagen и задел каршеринговую Chery. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной инспекции для выяснения всех обстоятельств.
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