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    Артемий Лебедев назвал себя разведенкой с 11 прицепами

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Известный блогер, предприниматель и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на инициативу юриста Валерии Рытвиной о наказании за фразу «разведенка с прицепом». Своим мнением он поделился в обзоре новостей на «VK Видео».

    «Я сам являюсь разведенкой с прицепом. Я всегда рекламирую себя таким образом. Я разведенка, у меня есть 11 прицепов», — сказал он.

    Лебедев признался, что его сильно удивила подобная инициатива. Лично он бы не обиделся, если бы его так назвали.

    Ранее Рытвина пояснила, что поправки в уголовное и административное законодательство необходимы, чтобы защитить от травли одиноких родителей в Сети. Речь идет о систематическом унижении человека в медиапространстве со стороны одного и того же хейтера.

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    Shatokhina Natalia/news.ru