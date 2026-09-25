Артемий Лебедев назвал себя разведенкой с 11 прицепами

Известный блогер, предприниматель и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на инициативу юриста Валерии Рытвиной о наказании за фразу «разведенка с прицепом». Своим мнением он поделился в обзоре новостей на «VK Видео» .

«Я сам являюсь разведенкой с прицепом. Я всегда рекламирую себя таким образом. Я разведенка, у меня есть 11 прицепов», — сказал он.

Лебедев признался, что его сильно удивила подобная инициатива. Лично он бы не обиделся, если бы его так назвали.

Ранее Рытвина пояснила, что поправки в уголовное и административное законодательство необходимы, чтобы защитить от травли одиноких родителей в Сети. Речь идет о систематическом унижении человека в медиапространстве со стороны одного и того же хейтера.