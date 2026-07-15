Дизайнер Артемий Лебедев заявил о своем восхищении Ксенией Собчак

Умная и красивая девушка, которая делает успешные проекты. Так журналиста и телеведущую Ксению Собчак охарактеризовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем традиционном обзоре новостей.

Он подчеркнул, что Собчак обладает нереальным чутьем и всегда находит интересных гостей для своих интервью.

«Умница, молодец, самая успешная журналистка в нашей стране. <…> При этом ей удается сочетать фэшн и оставаться в тренде, в том числе интеллектуальном что не может не вызывать восхищения», — заявил Лебедев.

О Собчак он вспомнил после того, как некоторые релокантские СМИ использовали якобы слитую переписку журналистки после взлома принадлежащих ей телеграм-каналов. При этом брать комментарий у самой владелицы площадок они не стали.

О взломе телеграм-каналов «Собчак» и «Кровавая барыня» сообщило издание «Осторожно, новости». Редакция призвала подписчиков не переходить по ссылкам, которые появились в сообщениях до уведомления, что доступ вернулся к настоящим владельцам.