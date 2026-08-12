Лебедев назвал унизительными стереотипы о России

Блогер Лебедев пожаловался на негативные стереотипы о России на Западе

В США есть резко негативные стереотипы о России, которые можно назвать унизительными. Об этом в подкасте на платформе «VK Видео» заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

По его словам, на Западе многие страны создали о себе хороший имидж, России необходимо поступить так же.

«Должны быть [хорошие] стереотипы. Но не то, что мужики — бандиты, как в Америке считают. Это унизительно — все время жить в таком нарративе», — подчеркнул Лебедев.

Также блогер считает, что россиянам на международной арене необходимо требовать к себе больше уважения.

В прошлом Лебедев указывал на преимущества жизни в России в сравнении с Европой и США. По его словам, в нашей стране качество укладки асфальта гораздо лучше, чем на Западе. Блогер призывал перенять американский опыт в области экономического влияния на мировой арене.