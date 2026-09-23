Юрист Рытвина отметила, что инициатива по защите одиноких родителей от травли в Сети исключает тюрьму

Инициатива по защите одиноких родителей от травли в сети исключает тюремное заключение даже при серьезных нарушениях. По словам юриста Валерии Рытвиной, возглавляющей «Совет блогеров» и предложившей дополнить статью 282 УК РФ признаком семейного положения, первым наказанием для нарушителя станет административный штраф. Об этом пишет ИА НСН .

Она пояснила, что поправки в административное и уголовное законодательство будут направлены не на разовые высказывания, а на систематическое унижение по признаку семейного положения одним и тем же человеком в медиапространстве. Поводом для разработки мер послужили регулярные оскорбления одиноких матерей в интернете с использованием термина «РСП», добавил «ФедералПресс».

В качестве первого взыскания медийным лицам будет грозить минимальный денежный штраф. Лишение свободы рассматривается как крайняя мера для максимально тяжких составов, которые к данной инициативе отношения не имеют.