Артемий Лебедев назвал главное правило для мужчин после развода

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что после развода мужчине необходимо договориться с бывшей супругой о дальнейшем общении с детьми. Об этом он рассказал на стриме в социальной сети «ВКонтакте» .

«Самое главное — договориться с женой, как будете продолжать общаться с детьми. Потому что важно, конечно, не бросать детей, не бросать связь. Дети не должны становиться заложниками отношений родителей друг с другом», — отметил дизайнер.

Лебедев добавил, что после расставания семье требуется время, чтобы привыкнуть к изменившимся обстоятельствам. По его оценке, на адаптацию может уйти один или два года.

В феврале Лебедев рассказывал об итогах судебных разбирательств с бывшей супругой. По словам блогера, стороны смогли заключить мировое соглашение.

О разводе Лебедев объявил в январе 2024 года. Тогда он также говорил о проблемах с соблюдением условий брачных договоров в России.