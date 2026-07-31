«Был какой-то сарай». Артемий Лебедев поддержал снос дома Задорнова в Латвии

Снесенный дом сатирика Михаила Задорнова не представлял архитектурной ценности. Такое мнение в соцсети «Вконтакте» выразил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Он сравнил дом комика в Латвии с сараем. По мнению блогера, вместо того здания в городе построили «что-то более приличное и пригодное для жизни».

«У Задорнова в Юрмале был какой-то сарай, который он купил в 1990-м году, и его не грех было снести», — подчеркнул Лебедев.

Демонтированный дом состоял из 10 комнат, в одной из которых был камин. Площадь участка составляет 2,8 тысячи квадратных метров.

После смерти комика права на дом получила его первая жена Велта Задорнова, но отказалась содержать недвижимость и продала ее. На месте снесенной усадьбы новые владельцы возвели двухэтажный коттедж.

Еще одной наследницей юмориста стала его единственная дочь Елена Задорнова. Она живет на Мальте и отказывается от интервью.