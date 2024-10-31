Сегодня 17:57 Актриса Пожарская поделилась семейными фото с Иваном Янковским в честь его дня рождения
В среду, 30 октября, продолжатель актерской династии Иван Янковский отпраздновал свой день рождения, с этим праздником его трогательно поздравила жена и коллега по цеху Диана Пожарская. Об этом сообщил
TheRussianNews.ru.
Актриса уже после полуночи опубликовала у себя в социальной сети редкие семейные фото с мужем и их сыном, названным в честь звездного дедушки. Также на снимках запечатлены идиллические объятия супругов.
Карусель снимков Пожарская подписала лаконично: : «С днем рождения! Просто будь, папа».
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