Актриса Пожарская поделилась семейными фото с Иваном Янковским в честь его дня рождения

В среду, 30 октября, продолжатель актерской династии Иван Янковский отпраздновал свой день рождения, с этим праздником его трогательно поздравила жена и коллега по цеху Диана Пожарская. Об этом сообщил TheRussianNews.ru .

Актриса уже после полуночи опубликовала у себя в социальной сети редкие семейные фото с мужем и их сыном, названным в честь звездного дедушки. Также на снимках запечатлены идиллические объятия супругов.

Карусель снимков Пожарская подписала лаконично: : «С днем рождения! Просто будь, папа».