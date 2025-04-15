Актриса Наташа Бардо рассказала о своем проекте, который направлен на помощь женщинам

Актриса и общественный деятель Наташа Бардо создала благотворительный проект, направленный на помощь женщинам в сохранении и преумножении их красоты. Об этом сообщило издание Леди Mail .

В рамках этой инициативы она объединила различные полезные рекомендации: советы по похудению, упражнениям, питанию и уходу за лицом. С юных лет актриса делилась своими знаниями, а теперь все они собраны в одном месте.

Бардо отмечает, что долгое время сталкивалась с вопросами подруг и знакомых о похудении, тренировках, правильном питании и уходе за кожей лица. Именно поэтому возникла идея собрать проверенные советы и рекомендации в одном месте, сделав их доступными и полезными каждому посетителю сайта.

Актриса стремится поддержать женщин в сохранении и улучшении собственной красоты и уверенности в себе.