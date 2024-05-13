Актриса Ковальчук рассказала, что терпение помогает ей играть в «Тайнах следствия» 25 лет подряд | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 17:17 Актриса Ковальчук рассказала, что терпение помогает ей играть в «Тайнах следствия» 25 лет подряд

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Актриса Анна Ковальчук играет в сериале «Тайны следствия» уже 25 лет подряд, она объяснила такую преданность проекту терпением. Об этом артистка рассказала aif.ru.

По словам Ковальчук, она несколько раз думала о том, чтобы покинуть сериал. Актриса хотела найти себя в чем-то новом. Но так и не решилась уйти из проекта.

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Как добавил сайт KP.RU, на главную роль в «Тайны следствия» претендовало множество актрис. Однако предпочтение отдали Анне Ковальчук, обеспечив ее работой на всю жизнь.

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