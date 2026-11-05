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    Адвокат Лерчек заявил, что она находится в тяжелом состоянии и проходит лечение

    Фото: РИА «Новости»

    Блогер Лерчек находится в тяжелом состоянии и сейчас проходит лечение. Об этом заявил ее адвокат Константин Третьяков в беседе с 360.ru.

    «Состояние тяжелое. Она проходит лечение. Детали я прояснить не могу», — сказал он.

    Также юрист отметил, что волна хейта в сторону блогера вызывает негативный отклик у защиты.

    «Человек действительно болеет и болеет очень серьезно», — сказал он.

    Гагаринский суд Москвы 31 июля назначил Лерчек наказание в виде пяти лет условно и штрафа 763,5 миллиона рублей, а также запретил администрировать интернет-сайты на три года. Сегодня в Мосгорсуде признали приговор законным и он вступил в силу.

    Третьяков объяснил, что доход блогера за 2025 год составил 344 тысячи рублей. С такими средствами и с учетом невозможности вести соцсети, блогеру выплатить штраф практически нереально. Защита продолжит в кассации обжалование приговора.

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