Адвокат Лерчек заявил, что она находится в тяжелом состоянии и проходит лечение

Блогер Лерчек находится в тяжелом состоянии и сейчас проходит лечение. Об этом заявил ее адвокат Константин Третьяков в беседе с 360.ru.

«Состояние тяжелое. Она проходит лечение. Детали я прояснить не могу», — сказал он.

Также юрист отметил, что волна хейта в сторону блогера вызывает негативный отклик у защиты.

«Человек действительно болеет и болеет очень серьезно», — сказал он.

Гагаринский суд Москвы 31 июля назначил Лерчек наказание в виде пяти лет условно и штрафа 763,5 миллиона рублей, а также запретил администрировать интернет-сайты на три года. Сегодня в Мосгорсуде признали приговор законным и он вступил в силу.

Третьяков объяснил, что доход блогера за 2025 год составил 344 тысячи рублей. С такими средствами и с учетом невозможности вести соцсети, блогеру выплатить штраф практически нереально. Защита продолжит в кассации обжалование приговора.