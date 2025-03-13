Врач Звонков посоветовал не сдерживать чихание из-за риска травмы легкого

Чихание — это способ организма избавиться от раздражителей в носоглотке. Оно вызывается различными причинами: зудом в носу, раздражением слизистой, аллергией или дискомфортом в глазах. Об этом сообщил терапевт Андрей Звонков в беседе с Life .

Громкое чихание может быть опасно не только для чихающего, но и для окружающих. Внезапный сильный звук способен напугать и даже привести к потере сознания. Рекомендуется чихать в платок или сгиб локтя.

«Но в основном проблемы, с которыми я сталкивался у моих знакомых и у меня, — это зубы вылетают. Искусственные зубы, если они не закреплены в верхнюю челюсть», — заявил врач.

По его словам, сдерживать чихание еще опаснее. Если зажимать рот и нос, создается чрезмерное давление в дыхательной системе. Это может привести к травме слизистой, в редких случаях — к более серьезным последствиям: повреждению легкого или пневмотораксу, предупредил медик.