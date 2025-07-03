Учительница в Индии больше года насиловала школьника в отелях

Учительницу заподозрили в совращении 16-летнего школьника в Индии. Женщина больше года насиловала подростка в роскошных отелях, сообщило Hindustan Times.

По данным издания, 40-летняя преподавательница английского языка в Мумбаи стала проявлять повышенный интерес к школьнику в конце 2023 года, когда они вместе занимались танцевальным конкурсом. Позже она начала открыто приставать к нему.

Учительница привлекла к соблазнению юноши подругу. Та уверяла его в том, что отношения между взрослыми женщинами и подростками являются обычным явлением.

Когда ученик согласился встретиться с педагогом, она увезла его в уединенное место, раздела и изнасиловала. После этого женщина неоднократно отвозила школьника в пятизвездочные отели Мумбаи и занималась с ним сексом. Спустя несколько месяцев он рассказал об этом родным.

Семья сообщила в полицию о преступлении, когда школьник сдал выпускные экзамены. Полицейские арестовали учительницу и ее подругу.

Ранее во Флориде арестовали 28-летнюю учительницу, которая совратила своего 14-летнего ученика. Женщину уволили и отправили в тюрьму.